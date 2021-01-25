В Саратове можно сделать прививку в «Триумф Молле»

В Саратове сделать прививку от коронавируса можно будет в торговом центре «Триумф Молл».

Как сообщил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, там же можно проконсультироваться со специалистом перед процедурой.

Он рассказал, что тем, кто переболел более полугода назад, можно сделать прививку. Но основная кампания по вакцинации направлена на тех, кто не заражался коронавирусом.

Также он отметил, что противопоказания есть для тех, кто страдает тяжелой формой аллергии. Однако если врач считает возможным, то можно привиться, приняв антигистаминные препараты.

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