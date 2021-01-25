В Юбилейном появится бесплатный парк с тренажерами на открытом воздухе

Валерий Радаев встретился с Вячеславом Максютой Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с Вячеславом Максютой, известным силачом, руководителем Межрегиональной спортивной общественной организации «Федерация силового экстрима».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, речь шла о «Народном фитнес-парке», который презентовал Максюта.

Планируется создать спортивно-оздоровительный тренажерный комплекс на открытом воздухе в поселке Юбилейный. Он будет доступен всем желающим любого возраста, в том числе маломобильным гражданам.

В ближайшее время там установят 11 тренажеров.

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