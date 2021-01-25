Саратовцы смогут получить рассрочку по оплате за электричество

Жители Саратова могут получить рассрочку по оплате электроэнергии.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПАО «Саратовэнерго», это касается граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию.

При оформлении рассрочки потребитель будет выплачивать долг поэтапно, в течение нескольких месяцев. Для этого составляется график реструктуризации.

Рассрочку можно оформить, написав в клиентский офис или через интернет-приемную компании.

В ПАО «Саратовэнерго» напомнили, что с 1 января потребителям вновь начисляются пени, а злостных должников могут отключать.

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