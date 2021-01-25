В Саратовской области на неделе три дня будут идти снегопады

Первая половина наступившей недели порадует жителей Саратовской области превышением климатической нормы по температуре на 4-6 градусов, а вторая — на 2-3 градуса.

Как рассказала «КП-Саратов» начальник отдела областного гидрометцентра Светлана Цветайло, ветер большинство дней будет южный и юго-восточный, его порывы достигнут 4-9 м/с, в Правобережье в первой половине семидневки до 13-16 м/с, во второй в Левобережье уже 13-18 м/с.

По ночам ожидается от 2 до 7 градусов мороза, при прояснении в Левобережье до -12, а в Балашовском, Аркадакском и Ртищевском районах — от +1 до -4 градусов.

Днем столбик термометра покажет такие же значения вплоть до 26-28 числа, а начиная с 29 января погода поменяется.

Вплоть до 31 января в большинстве районов региона ожидается снег, который пойдет из-за пришедших на территорию области атмосферных фронтов, до этого будет морось, снег с дождем и повышенный ветер.

На дорогах станет скользко, также прогнозируется туман с видимостью до 500 метров всю неделю, вплоть до выходных.

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