Гололед и +4 градуса тепла ожидают саратовцев 24 января

В Саратовской области сегодня, 24 января, ожидается облачная погода с прояснениями.

- Местами пройдут небольшие осадки: снег, в частности, мокрый, дождь. Будет густой туман с видимостью 500 метров и менее, гололед, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Температура днем поднимется до +4…-1 градуса.

Ветер подует с юга со скоростью 4–9 м/с и порывами до 14 м/с.

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