Володин запланировал увеличить в два раза количество жилья для детей-сирот в Саратовской области

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о планах на 2021 год по увеличению жилья для детей-сирот в Саратовской области в два раза.

Как сообщил Володин в видеообращении на странице своих сторонников в Инстаграм, также задача — полностью закрыть очередь по жилью для многодетных семей в Саратове.

Он напомнил, что в 2019 году программа по выделению жилья для детей-сирот была реализована всего на 47%, а в 2020 году — уже почти на 100%.

- В этом году нам необходимо увеличить объемы двукратно. Понятно, что это потребует увеличения денежных средств и доведения объема до 1,5 млрд, но эту задачу мы должны решить. Мы в этом случае недоработки предыдущих лет исправим, ну и, самое главное, ребятишки, которые ждут это жилье, а многие из них уже сами стали родителями, наконец-то его получат, — заявил Володин.

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