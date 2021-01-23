В Балашове рецидивиста подозревают в удушении мужчины

Подозреваемого в убийстве в Балашове задержали Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове вечером 20 января в доме по Вокзальному переулку нашли тело 43-летнего мужчины.

- Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала удушение, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи возбудили дело за убийство и задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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