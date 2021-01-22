Начато проектирование домов для медиков Инфекционного центра в Саратове

Прошло совещание по строительству жилья для медиков в Саратове Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В Саратове начата подготовка к строительству жилых домов, предназначенных для сотрудников нового Инфекционного центра, который появится в Елшанке, и Онкоцентра.

На совещании при губернаторе председатель правительства Роман Бусаргин рассказал, что две пятиэтажки для медиков Инфекционного центра будут возведены на улице 1-я Лагерная. Сейчас идет процесс передачи земли, выделены средства на проектирование. Конкурс на строительно-монтажные работы планируется объявить после 1 апреля.

Работники Онкоцентра будут жить в десятиэтажном доме. Земельный участок найден, конкурс на проектирование должен быть объявлен в марте.

Губернатор Валерий Радаев на совещании подчеркнул, что сами медики должны привлекаться к обсуждению проектов.

- Будут созданы комфортные условия проживания медиков, построены жилые дома для них практически рядом с местом работы. Удобство, благоустроенность, все должно быть учтено. Подход один — сделать качественно и в намеченные сроки, — сказал Валерий Радаев.

Напомним, дома для медработников будут построены по инициативу председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.