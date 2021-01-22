В Саратове пройдут довыборы в гордуму и выборы в Госдуму

В Саратовской избирательной комиссии сегодня, 22 января, состоялось заседание, на котором рассмотрели план работы на 2021 год.

В сентябре запланированы выборы в Государственную думу. Они пройдут 19 сентября. А вот весной должны состояться довыборы в гордуму Саратова, но точная дата пока не определена.

На заседании комиссии был освобожден от обязанностей член ТИК Базарно-Карабулакского района Юрий Зубрилин. Он изъявил желание уйти с должности.

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