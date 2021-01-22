Ребенок спас жительницу Саратова от колонии за сломанный нос сотрудницы полиции

В Октябрьском районе Саратова осудили 32-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении.

- С 12 до 13 часов 12 марта 2020 года сотрудника отдела полиции №5 пришла в дом по Весеннему проезду. На стуки и звонки ей никто не открыл, и она потянула за ручку. Дверь открылась и оттуда вышла злоумышленница. Во время разговора она стала агрессировать и ударила женщину кулаком по лицу, тем самым сломав нос со смещением и причинив сотрясение мозга, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Свою вину гражданка не признала, но суду хватило доказательств для вынесения приговора. Ее отправили в колонию общего режима на год, но наказание отсрочили, пока ребенку женщины не исполнится 14 лет.

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