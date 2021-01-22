В Саратовской области выросло число совершенных мигрантами преступлений

Миграционную политику Саратовской области могут пересмотреть Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области прокуратура проанализировала ситуацию с мигрантами в регионе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в 2020 году число преступлений, совершенных иностранцами, возросло. Особенно это касается тяжелых преступления и средней тяжести.

Было возбуждено 74 уголовных дела.

- Несмотря на ограничение миграционного потока, количество прибывающих на территорию региона мигрантов остается значительным. Миграционные процессы оказывают существенное влияние как на общественно-социальные отношения, так и на криминогенную ситуацию в регионе, — отметили в прокуратуре.

В ведомстве считают, что программа по переселению соотечественников должна быть скорректирована. В 2021 году выдано 700 квот на временное проживание (для сравнения: в 2019 году — 3,5 тыс. разрешений). Такое изменение квоты, по мнению представителей прокуратуры, свидетельствует о «несостоятельности ранее избранной миграционной политики региона и искусственном завышении его потребности в притоке мигрантов».

Тем более, что, по информации прокуратуры, прибывающие иностранцы не планировали жить в Саратовской области, а их квалификация как работников недостаточно высока.

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