В Саратовской области жертвами мошенников за сутки стали 18 человек

В Саратовской области за прошедшие сутки мошенники обманули 18 человек.

- Их доверчивость обернулась для аферистов доходом более чем в 1,3 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Жителю Заводского района позвонила лжесотрудница банка и выманила данные карты и код из СМС. Он поверил мошеннице после обещания снижения процентной ставки по кредиту, однако вместо этого лишился 20 тыс. рублей. Поняв, что его обманули, он пошел в полицию. Там организовали проверку.

Правоохранители в очередной раз просят граждан не верить уловкам аферистов, не передавать никому коды из СМС, информацию с оборотной стороны карт. Нельзя вводить продиктованные мошенниками данные в банкомат.

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