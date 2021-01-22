В Саратове две «Лады» 21 января сбили двух женщин

На Шехурдина сбили женщину Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове вчера, 21 января, «Лады» совершили наезд на пешеходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции, в 16:20 напротив дома №13 по проспекту 50 лет Октября 47-летний водитель «Лады Веста» сбил 54-летнюю женщину.

Также в 20:50 21-летний водитель «Лады-2107» на Шехурдина, 56 наехал на 68-летнюю гражданку.

Обеих пострадавших госпитализировали.

Произошедшая на 50 лет Октября в Саратове авария Фото: ГИБДД по Саратову

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