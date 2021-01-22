В Саратове старик перерезал горло сыну

Подозреваемый в убийстве задержан Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Волжском районе Саратова возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело погибшего было найдено примерно в 110 метрах от дома №2а по улице Весенняя.

Погибшему было 52 года. Экспертиза показала, что мужчине перерезали горло, повредили яремную вену и сонную артерию, что привело с большой потери крови.

По подозрению в убийстве задержан 72-летний отец погибшего, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.

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