Женщину избрали главой закрытого военного городка в Саратовской области

В ЗАТО Светлый Саратовской области избрали нового главу городского округа и собрания депутатов городского округа.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований, в состав конкурсной комиссии вошли три депутата муниципального собрания ЗАТО Светлый, министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин и другие. Также три члена комиссии назначило министерство обороны России.

В итоге большинством голосов поддержали кандидатуру Оксаны Шандыбиной. Министр Зюзин пожелал ей эффективной работы на новом посту в тесном взаимодействии с депутатским корпусом и жителями.

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