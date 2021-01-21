Саратовским предпринимателям мошенники грозят проверками Роспотребнадзора

В Саратове активизировались мошенники, которые действуют под именем Роспотребнадзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, неизвестные по телефону предупреждают о неплановых проверках в скором будущем.

- Злоумышленник представляется «представителем головного офиса Роспотребнадзора» Князевым Дмитрием Сергеевичем, — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что не имеют отношения к данному гражданину и просят предпринимателей сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.

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