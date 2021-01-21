Желание уехать из Саратова в Пензу обошлось студенту в 17,5 тысячи рублей

В Пензе полиция занялась расследованием кражи денег с банковского счета 18-летнего студента среднего образовательного учебного учреждения.

Как рассказали в УМВД по Пензенской области, молодой саратовец пытался уехать из Ртищева Саратовской области в Пензу с попутчиком, оставил заявку на сайте. Вскоре ему пришло сообщение от незнакомца, с ним парень договорился о поездке за 1 049 рублей.

В мессенджере WhatsАpp незнакомец отменил поездку и для возврата денег прислал студенту ссылку. Потерпевший перешел по ней и ввел реквизиты карты, в результате чего лишился 17,5 тыс. рублей.

Юноша обратился в полицию и рассказал, что знал о подобных способах обмана. Правоохранители теперь разыскивают подозреваемого.

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