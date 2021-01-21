Саратовские таможенники помешали созданию оружия массового поражения

Фото пресс-службы Саратовской таможни
За минувший год сотрудники Саратовской таможни возбудили 12 уголовных и 805 административных дел.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, среди них были дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. По итогам работы удалось доначислить в казну 62,5 млн рублей.
Также в «копилке» таможенников есть дело о вывозе из страны материалов, которые могли бы помочь создать оружие массового поражения.
По факту пересылки наркотиков возбуждено три дела. Изъято 432,1 грамма запрещенных веществ.
Фото пресс-службы Саратовской таможни
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