Саратовские таможенники помешали созданию оружия массового поражения

Фото пресс-службы Саратовской таможни

За минувший год сотрудники Саратовской таможни возбудили 12 уголовных и 805 административных дел.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, среди них были дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. По итогам работы удалось доначислить в казну 62,5 млн рублей.

Также в «копилке» таможенников есть дело о вывозе из страны материалов, которые могли бы помочь создать оружие массового поражения.

По факту пересылки наркотиков возбуждено три дела. Изъято 432,1 грамма запрещенных веществ.

Фото пресс-службы Саратовской таможни

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