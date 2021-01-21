Мужчина переходил улицу Орджоникидзе и попал под машину

Авария произошла на улице Орджоникидзе Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 20 января в Заводском районе Саратова был сбит 51-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №16 по улице Орджоникидзе.

По предварительным данным, в 20:05 мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте и попал под колеса Daewoo Nexia.

Пострадавший пешеход был госпитализирован. ГИБДД устанавливает все обстоятельства случившегося.

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