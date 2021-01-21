Фрезеровщику отрезало руку пилой на предприятии в Саратове

Несчастный случай произошел при работе на фрезерном станке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова фрезеровщик лишился руки на производстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, несчастный случай произошел в организации по обработке металлоизделий на улице Бережная.

По предварительной версии, 20 января 62-летний мужчина работал на фрезерном станке. Правой рукой он коснулся горизонтальной циркулярной пилы. Коллеги кинулись ему на помощь, рану затянули жгутом и доставили пострадавшего в больницу, где ему была сделана операция.

На место ЧП выезжал следователь СК. Начата проверка, у предприятия затребована документация.

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