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Десять миллиардов рублей на саратовское здравоохранение: больницы и поликлиники получат новое оборудование

В Минздраве назвали, какие аппараты будут приобретены за пять лет
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Новое оборудование получат саратовские медучреждения

Новое оборудование получат саратовские медучреждения

Саратовское здравоохранение ждет масштабная модернизация первичного звена. Программа начнет действовать в 2021 году и рассчитана до 2025 года.

Подробности программы рассказал первый министр здравоохранения Станислав Шувалов на заседании профильного комитета Саратовской областной думы 20 января.

За пять лет планируется построить 50 объектов здравоохранения: от поликлиник в шести районах до фельдшерско-акушерских пунктов. Это коснется тех населенных пунктов, где не выдерживаются нормативы по доступности медицинской помощи.

Еще 70 учреждений будут капитально отремонтированы.

Предусмотрено обновление материально-технической базы о закупка оборудования в больницах, которые обслуживают до 50 тыс. жителей. В 2021 году планируется приобрести четыре аппарата для флюорографии, 13 — для маммографии, 49 — для рентгена, из которых 31 — передвижной. А также 40 аппаратов ИВЛ, 25 УЗИ, 16 эндоскопов. Всего — 474 единиц.

За пять лет действия программы саратовские больницы и поликлиники получат более 1,7 тыс. единиц оборудования на сумму 3,8 млрд рублей.

В целом программа модернизации первичного звена рассчитана на 10 млрд рублей.

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