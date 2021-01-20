В Саратов привезли гитару Высоцкого

Вчера, 19 января, в Саратовском областном музее краеведения открылась выставка «Владимир Высоцкий. Страницы жизни» из московского Государственного музея Владимира Высоцкого.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве культуры, на экспозиции представлены фотографии, документы, костюмы и личные вещи актера, поэта, автора и исполнителя песен, например, кассетный магнитофон «Воронеж», чемодан, водолазка и многое другое.

Кроме того, в музей привезли семиструнную гитару, на которой Высоцкий играл в Московском театре на Таганке. Посетители смогут послушать песни, записанные на виниловых пластинках, а также увидеть фрагменты видеозаписи выступлений Высоцкого и кадры из фильмов с его участием.

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