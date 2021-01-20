В Саратовской области могут открыть детские игровые комнаты

Роман Бусаргин провел совещания с предпринимателями

Оперативный штаб Саратовской области рассматривает возможность открытия детских игровых комнат и парков.

Как сообщил на своей странице в Instagram председатель правительства Роман Бусаргин, он провел встречу с предпринимателями и обсудил возможность возобновления деятельности.

- В текущих экономических условиях бизнесу приходится тяжело, поэтому важен прямой диалог. Предприниматели выразили готовность неукоснительно соблюдать санитарные меры. Представители Роспотребнадзора проверят на местах возможности организаций к работе с посетителями, определят условия, при которых допустимо открытие игровых зон. В приоритете, конечно, здоровье наших жителей, поэтому даже частичное снятие ограничений тщательно анализируется, — написал Бусаргин.

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