Лихач из Саратова накопил по штрафам 230 тысяч рублей

Саратовец накопил более 200 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости.
- Мужчина накопил долг на общую сумму около 230 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.
Приставы возбудили исполнительное производство и выяснили, что у гражданина есть открытые расчетные счета. Денег на них оказалось достаточно для погашения.
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