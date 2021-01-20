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Лихач из Саратова накопил по штрафам 230 тысяч рублей

Приставы списали эти деньги со счетов мужчины
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Саратовец накопил более 200 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости.

- Мужчина накопил долг на общую сумму около 230 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Приставы возбудили исполнительное производство и выяснили, что у гражданина есть открытые расчетные счета. Денег на них оказалось достаточно для погашения.

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