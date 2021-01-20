На Кумысной поляне столкнулись две «Лады»

В Октябрьском районе Саратова вчера днем, 19 января, столкнулись две «Лады».

- Авария произошла в 12:50 в 710 метрах от дома №10 по улице Кумысная. 37-летний водитель «Приоры» врезался в «Весту», которую вела 41-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В ДТП пострадала 35-летняя пассажирка «Приоры». Ее с травмами положили в больницу.

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