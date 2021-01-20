Пассажирка «семерки» пострадала в ДТП с учебным Hyundai под Саратовом

ДТП в Краснопартизанском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Краснопартизанском районе Саратовской области вчера утром, 19 января, случилось ДТП.

- В 08:00 на дороге в поселке Рукополь 67-летний водитель ВАЗ-21074 врезался во встречный Hyundai Getz автошколы, который вел 27-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате пострадала 67-летняя пассажирка отечественного авто. Ее госпитализировали.

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