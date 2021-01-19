В Энгельсе и Балакове вслед за Саратовом отменяют школьные занятия 20 января.На уроки не пойдут ученики 1-6 классов первой и второй смен общеобразовательных учреждений городов.Такое решение принято в местных администрациях в связи с низкой температурой воздуха.В школах рекомендовано ввести дистанционное обучение. Также родители учеников 7-11 классов имеют право не отпускать ребенка на занятия, предварительно уведомив классного руководителя.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.