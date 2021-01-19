В Саратове найден труп 52-летнего мужчины.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено примерно в сотне метров от дома №2 по улице Весенняя, в овраге. Недалеко начинается вход в парк Победы.Начата доследственная проверка, на месте работает судмедэксперт.После установки точной причины смерти будет принято процессуальное решение.Примечательно, что труп был упакован в пакет, это видно на фотографиях, сделанных на месте происшествия.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.