В Новоузенском районе Саратовской области присяжные вынесли приговор двум мужчинам.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, они признаны виновными в умышленном причинении травм, что привело к смерти человека.По версии следствия, вечером 12 декабря 2019 года 22 и 26-летний мужчины, двоюродные братья были пьяны и пришли к матери старшего из них в село Куриловка. Сын начал ругаться на сожителя женщины, который пьянствовал и не работал, а племянник решил того проучить.Он начал избивать лежавшего на диване мужчину, но тетка оттащила его и выгнала из дома. Но вскоре молодые люди вернулись, выбили запертую дверь в дом, ворвались в зал и снова принялись бить пострадавшего.Женщине удалось вызвать скорую помощь, ее сожитель был госпитализирован, но вскоре скончался.Свою вину молодые люди не признали. Однако присяжные вынесли обвинительный вердикт. В итоге младшего отправили в колонию строгого режима на девять лет, а старшего — на 7,5 лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.