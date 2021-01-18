В Саратовской области идет активная подготовка к массовой вакцинации населения против коронавируса.Как сообщил на брифинге в Минздраве первый заместитель министра Станислав Шувалов, до конца января в область должно поступить 35 тыс. доз вакцины. До конца февраля — 135 тыс.- В очереди на вакцинацию уже много желающих. В Балаковском районе — более тысячи, — отметил Станислав Шувалов.По его словам, на минувшей неделе привилось уже почти пять тыс. человек. Серьезных осложнений ни у кого не выявлено.При этом нет особых предпочтений какой-то одной из вакцин. Напомним, прививки делают как «Гам-КОВИД-Вак», так и «ЭпиВакКорона».ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.