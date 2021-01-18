В Саратове мужчина едва не убил приятеля из-за девушки.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 44-летнему мужчине, а его жертвой стал 38-летний.По версии следствия, они распивали алкоголь в квартире дома по улице Буровая в ночь на 13 января. Гостю не понравилась возлюбленная своего друга, он не только негативно оценил выбор своего друга, но и упрекнул, что тот слишком в нее влюблен и оказывает много знаков внимания.Мужчина рассердился и кинулся на гостя с ножом, ударив того в шею. Потом он опомнился и выбежал на улицу, попросив помощи у прохожих.Пострадавший был госпитализирован с большой потерей крови, сейчас он находится в больнице, врачи продолжают бороться за его жизнь.Обвиняемый находится под домашним арестом.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.