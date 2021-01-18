В Волжском районе Саратова случились несколько мошенничеств.Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, в отдел обратилась 29-летняя администратор ресторана. По ее словам, 17 января на рабочий телефон позвонил неизвестный. Он рассказал, что его жена бронировала столик в ресторане, а он хочет внести изменения по заказу и количеству людей.- Кроме того, мужчина попросил забрать и оплатить подарок для юбилярши. Женщина выполнила просьбу и через терминал перевела на указанный счет 14,6 тыс. рублей, — отметили в полиции.Также на уловки мошенников попался 61-летний житель Волжского района. Он выставил в интернете объявление о сдаче гаража за 4 тыс. рублей в месяц.На следующий день ему позвонила неизвестная и выразила желание арендовать помещение на длительный срок. А после сообщила гражданину, что ошибочно перевела деньги и хочет их вернуть. Потерпевший перевел через банкомат 42 тыс. рублей.Полицейские возбудили дела о мошенничестве и просят горожан не доверять незнакомцам по телефону.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.