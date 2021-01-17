Сегодня, 17 января, в Саратове на проспекте Строителей произошла авария.Дорогу не поделили автобус №53 и Chevrolet Niva.- Перевозчик проводит служебное расследование инцидента. Объезд места ДТП возможен по центральной части проспекта Строителей от Дворца Пионеров до улицы Антонова, — уточнили в МКУ «Транспортное управление».В 13:10 движение было восстановлено.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.