Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своем аккаунте в сосцсети Instagram об итогах заседания комиссии по контролю над ценами на социально-значимые товары.Он напомнил о достигнутых ранее договоренностях с сетевыми магазинами о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло.Эксперты зафиксировали в январе снижение стоимости гречки, макарон, сахара, свинины, сыра, картофеля.Также контролируют и рынки, одни из самых низких цен — на рынке в поселке Юбилейный.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.