В Заводском районе Саратова вечером 15 января погиб мужчина.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в 21:30 в доме ОПХ «Саратовское».По версии следствия, когда вспыхнул пожар, в квартире находились 62-летний хозяин и его 33-летний приятель. Они попытались выбраться, но не смогли открыть дверь. На стук и крики о помощи сбежались соседи, которые и вызвали племянника владельца. Тот прибежал и открыл дверь своим ключом.Из квартиры сумели вывести 33-летнего мужчину, но из-за дыма племянник никак не мог найти дядю. Лишь когда пожар был потушен, тело погибшего было обнаружено неподалеку от выхода.Следователи СУ СКР региона осмотрели место происшествия. Следов насильственной смерти на телах не выявлено. Предполагается, что пожар мог начаться в жилой комнате.Сейчас начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.