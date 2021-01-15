Вечером 15 января на трассе в Балашовском районе были сбиты два человека.Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 20:10 на дороге между Балашовом и Романовкой.Автомобиль наехал на пешеходов 20 и 13 лет, которые шли по обочине. Оба они были госпитализированы с травмами разной тяжести. В ГИБДД отметили, что световозвращающих элементов на одежде пострадавших не было.Водитель с места ДТП скрылся, сейчас ведется его розыск.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.