Во время новогодних каникул специалисты Управления ветеринарии нашли на рынке в Энгельсе свинину с эхинококкозом – заболеванием, опасным и для человека.Как сообщил на брифинге глава ведомства Алексей Молчанов, это были две туши, которые после исследования были уничтожены.Кроме того, ветеринары за праздничные дни провели 20,5 тыс. экспертиз молока, мяса, рыбы и меда. Были выявлены разные нарушения. Например, в Александрово-Гайском районе они пресекли попытку вывезти 25 лошадей без документов. Животных вернули по месту пребывания и отправили на карантин.В планах на 2021 год, по словам Алексея Молчанова, сохранение эпизоотической обстановки в регионе, не допущение АЧС в Саратовскую область.- Надеемся, что справимся с задачей, которую перед нами ставит губернатор Саратовской области: сохраним эпизоотическое благополучие региона и внесем лепту в обеспечение продовольственной безопасности области, — подчеркнул Молчанов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.