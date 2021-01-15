Территории школ, детсадов, колледжей Саратовской области, а также подъездов и подходов к ним продолжают очищать от снега.Министр образования региона Ирина Седова написала в своем Инстаграм, что работа ведется силами техперсонала и спецтехники. Она напомнила, что привлечение учителей к расчистке недопустимо.- Периодически ко мне поступают анонимные обращения в личных сообщениях в Instagram о территориях в школах и детских садах, где есть трудности с очисткой от снега или к таким работам привлекаются родители. В каждой ситуации разбираемся, — сообщила Седова.Она призвала директоров учреждений напомнить ученикам о безопасности зимой, например, во время катания на «ватрушке» или лыжах.Также по вопросам очистки территорий от снега жители могут обращаться на горячую линию министерства: 8 (8452) 49-21-07.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.