В Волжском районе Саратова полиция раскрыла кражу кабеля.- Утром 14 декабря с заявлением обратился 36-летний мужчина. С крыши дома №12а по улице Весенняя кто-то украл 120 метров кабеля ftp 25, принадлежащий фирме. Сумма ущерба составила более 6 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.Полиция возбудила дело и задержала 17-летнего ранее не судимого парня, 18-летнего гражданина, ранее отбывавшего сроки за кражи, а также 21-летнего парня, судимого за кражи и грабеж. Все трое безработные.Злоумышленники признались в краже кабеля и в том, что сдали его в пункт приема. Им выписали подписку о невыезде.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.