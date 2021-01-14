Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил о ходе иммунизации от коронавируса в регионе.В первую очередь прививают медработников, сотрудников учебных заведений и силовых структур.За регионов зарезервировано 100 тысяч доз вакцины, поступило 9800 доз, из них примерно 4000 уже пошли в дело.На прививку есть предварительная запись, процедура проходит добровольно. Соответствующие пункты подготовлены в поликлиниках.Также иммунизируют граждан старшего возраста.Чиновник призвал жителей области отнестись с серьезностью к вакцинации, ведь благодаря ей можно обезопасить себя от тяжелых последствий коронавируса.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.