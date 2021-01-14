Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» о том, как он переносит прививку от коронавируса.Он отметил, что перенес ее легко. Без вакцинации никак — заседания в думе, встречи с избирателями.Вячеслав Володин назвал слова об отказе от прививок неправильными и уточнил, что каждый должен сделать выбор для себя.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.