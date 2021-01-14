Водитель легковушки потерял управление и съехал в овраг на одной из проселочных дорог под Саратовом.Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина периодически терял сознание и не мог сам выбраться из авто. Участок, где произошла авария, был безлюдным, поэтому шансов на спасение оставалось все меньше, хотя неподалеку располагалась деревня.В транспорте сработала система экстренного аварийного оповещения. Информация поступила в дежурную часть полиции Базарно-Карабулакского района. На место происшествия выехали участковые-уполномоченные старший лейтенант полиции Владислав Калягин и лейтенант полиции Айса Тугушев.Пострадавшему оказали помощь и передали врачам. Благодаря полицейским гражданин остался жив.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.