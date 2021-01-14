В Саратовской области теперь можно проводить массовые мероприятия на открытом воздухе численностью до 50 человек и в закрытых помещениях, если на человека приходится не менее 4 кв.м.Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Роман Бусаргин.Напомним, ранее этого было делать нельзя из-за ограничений по коронавирусу.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.