В отдел полиции с заявлением о краже обратилась 41-летняя жительница Заводского района Саратова.Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она забыла свой iPhone 12 в такси.Кто-то забрал его себе и снял с ее банковской карты 1500 рублей.Предполагаемого преступника задержали, им оказался 21-летний житель Энгельса. Он сел в машину после женщины, нашел гаджет, но не смог устоять и забрал его себе.Телефон вернули его владелице, на молодого человека завели уголовное дело.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.