Специалисты Россельхознадзора по Саратовской области нашли нарушения в работе представителя мясокомбината в Энгельсском районе.Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет о ООО «Мясокомбинат «Агротэк» (Энгельский район, село Генеральское).В ходе проверки 14 января выяснилось, что в системе «Меркурий» были оформлены ветеринарные сопроводительные документы на готовую мясную продукцию. При этом сведения о сырье отсутствовали.На другие изделия – говяжьи сосиски и сардельки – было указано сырье: мясо птицы механической обвалки, свиной и коровий жир, сухожилия и свиная шкура.Теперь Россельхознадзор планирует возбудить административное дело. Данное предприятие взято на особый контроль.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.