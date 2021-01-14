В Саратове автомобиль скорой помощи застрял в снегу.Об этом сообщил очевидец в группе «Солнечный Саратов». ЧП случилось на улице Тархова, около дома №3.Было опубликовано видео, как медикам пришлось толкать машину. Автор видео негативно прокомментировал данную ситуацию.Напомним, в Саратове последние сутки идет сильный снегопад. Многие дороги оказались непроходимы для автомобилей.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.