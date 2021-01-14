В школах Саратовской области будет работать комбинат школьного питания «Большая перемена – самое новое и современное предприятие подобного типа в нашем регионе. Представители предприятия обратились к родителям и учителям школ Балакова, Вольска и Энгельса с открытым письмом.- Мы взялись за амбициозную задачу – создать в регионе, если не образцовую систему школьного питания, то максимально приблизить ее таковой. Уверены, что тема здорового питания – одна из самых актуальных для всех родителей. То, что и как ест человек в детстве и подростковом периоде, будет напрямую сказываться на его здоровье в последующей жизни, – уверены в Комбинате.Предприятие развивается стремительными темпами: высокие технологии были внедрены буквально за 10 месяцев, появилось современное оборудование, была сформирована команда профессиональных работников пищевой отрасли, в десятках школ области внедрена система безналичной оплаты, что позволило оградить детей от возможного мошенничества с деньгами, разработано и согласовано с надзорными органами десятидневное меню здорового питания в средних школах. Кроме того, была создана прозрачная и оперативная система мониторинга качества услуг и прямой связи с родителями и педагогами через социальные сети и чаты поддержки.- Мы находимся в доступе практически 24/7, – отметили работники предприятия.Разработаны планы на дальнейшее развитие: это реформа школьных пищеблоков с их материально-техническим переоснащением.- Впереди много работы. Мы надеемся создать в школьных столовых условия и сервис, соответствующие реалиями XXI века. Мы очень рассчитываем на вашу помощь и поддержку! Она нам необходима! К сожалению, сейчас мало быть профессиональным, необходимо быть еще и популярным или хайповым. Это реалии нашего времени. Нужно не только качественно и с любовью подходить к своей работе, но и быть на слуху, чтобы к тебе обращались и давали жизнь твоему делу. Поэтому мы решили обратиться к вам напрямую! Мы надеемся на вашу поддержку. Чем больше людей узнают о нашей работе, тем охотнее с нами будут работать школы, где нас еще нет. Чем чаще будут о нас говорить и узнавать, тем результативнее будет помощь и участие со стороны администрации школ, городов, области. Тем проще и результативнее будет наша работа. Надеемся, что вы поделитесь информацией о нас и нашей работе с друзьями и близкими, а мы сделаем все, чтобы изменить ситуацию со здоровым школьным питанием в лучшую сторону! С уважением, коллектив комбината школьного питания «Большая Перемена», – говорится в открытом письме.Контактный телефон: техническая поддержка +7 (929) 777-88-11.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.