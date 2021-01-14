В колонии №13 Энгельса осужденные продолжают участвовать в конкурсе снежных фигур.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по Саратовской области, они создали ледяные скульптуры в виде машин.Над каждой скульптурой около десяти дней трудились восемь осужденных.Напомним, ранее в этой же колонии слепили фигуры в виде символа года — быка.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.