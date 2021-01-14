В Саратове ожидаются массовые отключения воды у должников.Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», мораторий на отключение ресурсов за неуплату, введенный на время пандемии, истек 1 января.- Начиная с первого дня 2021 года потребитель услуг водоснабжения и водоотведения, накопивший долг в размере двух и более расчетных периодов потребления, может остаться без холодной воды, – отметили на предприятии.На начало года абоненты задолжали КВС 690 млн рублей. Из них 302 млн задолжали жители. Более 15 тыс. из них не платили за воду более двух месяцев.- Компания неоднократно напоминает неплательщикам о существующей задолженности посредством смс-сообщений, телефонных звонков или электронных писем, информирует о необходимости произвести оплату, но, к сожалению, есть определенное число особо «злостных» неплательщиков, которые порой не платят за воду годами, – рассказали в ООО «КВС».При этом даже при погашении долга абоненту придется заплатить сверх того три тыс. рублей за восстановление водоснабжения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.