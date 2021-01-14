В Саратовской области пока нет решения о крещенских купаниях.Как сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора по области Надежда Матвеева, вопрос решается.Однако она подчеркнула, что ведомство подало все рекомендации для того, чтобы были приняты санитарно-профилактические меры.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.